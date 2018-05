Deputados querem convencer Temer a suspender intervenção no Rio para votar fim do foro

Fins e meios Líderes do Congresso pregam que a Câmara aprove no prazo mais curto possível o projeto que acaba com o foro especial para todas as autoridades acusadas de crimes comuns. A comissão que analisa a proposta precisa atuar por, no mínimo, 11 sessões.

Fins e meios 2 Depois disso, a ideia é pressionar Michel Temer a suspender por no máximo uma semana a intervenção no Rio e aprovar a medida no plenário nesse intervalo.

Aqui não Antes de o presidente participar de evento na ESPM, em SP, nesta sexta (4), dirigentes da faculdade chamaram reunião com estudantes e pediram que não houvesse protesto contra o emedebista dentro da instituição.

Aqui não 2 “A rua é pública. O movimento é lá fora. Ele não pode ser feito como sendo da ESPM, de alunos da ESPM”, disse o diretor acadêmico Ismael Rocha. A fala foi gravada.

