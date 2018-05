Com cliente preso, advogados de Paulo Preto divergem e param de se falar

Guerra fria Preso e alvo de investigações no STF e na Justiça Federal de SP, o engenheiro Paulo Vieira de Souza terá que lidar com divergências entre seus advogados de defesa. José Roberto Santoro tem desautorizado Daniel Bialski a se manifestar em nome do cliente, que é apontado como operador do PSDB.

Caminhos cruzados No caso que levou o ex-diretor da Dersa à cadeia, Bialski advoga para a filha de Paulo Preto -como Vieira é conhecido. Ele, porém, representa em o engenheiro em ações que tramitam no STF. No histórico, o advogado tem tanto defesas técnicas como delações.

Diferenças Já Santoro, titular da causa que resultou no encarceramento, tem tucanos como José Serra e Aloysio Nunes como clientes. Os dois defensores nem sequer se falam. A assessoria de Santoro nega qualquer desconforto.

