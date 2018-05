Ao lado de Bolsonaro, Villas Bôas diz que SP deve liderar processo de resgate do país

Criptografada Aliados de Geraldo Alckmin (PSDB-SP) viram uma alfinetada em Jair Bolsonaro (PSL) na fala do comandante do Exército, general Villas Bôas, durante a posse do novo Comando Militar do Sudeste.

Criptografada 2 SP, que liderou o processo de modernização do país a partir de 1932, deve ao Brasil assumir novamente a liderança e o protagonismo de um processo de resgate, com capacidade de mobilizar as energias nacionais”, disse o general. Bolsonaro, que é do Rio, estava no palanque.

