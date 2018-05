Acostumadas com o que não funciona, as pessoas viciaram em fracasso, diz Barroso

Recado Dono da tese que prevaleceu no STF, Luís Roberto Barroso prepara palestra para o Brazil Forum UK 2018, evento organizado por mestrandos e doutorandos de duas universidades do Reino Unido sobre os 30 anos da Constituição. O tema da fala do ministro “A República que ainda não foi”.

Recado 2 Barroso já formatou um trecho do discurso: “As pessoas estão tão acostumadas com o que não funciona que ficaram viciadas em fracasso”.

