Amigos questionam Fachin sobre posições em ações que atingem Lula

O que é isso, companheiro? O relator da Lava Jato no Supremo, ministro Edson Fachin, foi interpelado por diversos amigos e apoiadores de longa data sobre sua posição no julgamento do habeas corpus de Lula. Como ele reage? “Masca chicletes”, ironiza um dos interlocutores. “Diz que tem seguido sua convicção e só.”

O que me cabe Num balanço sobre a restrição do foro especial, integrantes da cúpula da PF avaliam que a medida não dará celeridade às apurações mas, do ponto de vista da investigação, é benéfica porque reduz o número de casos atrelados ao STF -e à sensibilidade inerente ao tribunal.

