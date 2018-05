Aliados de Palocci calculam que TRF homologa delação em até duas semanas

Jogada casada Aliados de Antonio Palocci calculam que a delação do ex-petista deve ser homologada em até duas semanas. Eles apostam no acolhimento parcial dos relatos pelo TRF-4, num movimento acordado com o Ministério Público Federal.

Lá e cá A defesa do ex-ministro Paulo Bernardo (PT-PR) conseguiu travar o avanço de uma ação em que o petista é réu na Justiça Federal de SP até que o STF decida em que foro ele vai responder pela acusação de organização criminosa.

Lá e cá 2 Bernardo é alvo da Lava Jato em SP mas também é citado em caso correlato no Supremo. Seus advogados alegaram que ele poderia ser alvo de dupla acusação e o juiz resolveu apartar seu caso dos demais e esperar posição da corte superior.

Leia mais notas do Painel aqui.