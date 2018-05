Restrição a foro pode afetar mais de 400 casos iniciados no STF

No escaninho Levantamento feito por um ministro do STF indica que há na corte 399 investigações e 86 ações penais contra deputados e senadores que foram iniciadas no tribunal e podem ser afetadas pelas restrições que a corte deve impor ao foro especial de parlamentares nesta semana.

Linha de corte O debate sobre o assunto será retomado nesta quarta (2). Processos referentes a crimes anteriores aos mandatos devem ser transferidos para outras instâncias, mas falta definir o que fazer com casos prontos para julgamento e outras situações.

Leia a íntegra do Painel aqui.