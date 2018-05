Delação de Duque põe contratos bilionários da Petrobras na mira da Lava Jato

Nova frente A colaboração do ex-diretor da Petrobras Renato Duque com a Lava Jato pode estender as investigações para contratos bilionários da estatal com fornecedores de tubos de aço. O grupo italiano Techint, que controla a Confab no Brasil, é alvo de inquéritos na Itália e na Suíça.

Velhos conhecidos Os dois maiores fornecedores de tubos da Petrobras foram objeto de suspeitas em 2016, mas acabaram deixados de lado pelos procuradores da Lava Jato.

