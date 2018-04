Doria tenta convencer PSD a abrir mão da vice na chapa tucana para atrair DEM

Cabe mais um João Doria joga alto para ter o DEM a seu lado. Falou com o ministro Gilberto Kassab (Comunicações), dirigente do PSD, e o convenceu a indicar que pode abrir mão da escolha do vice da chapa tucana se for preciso ceder espaço.

Para ontem França tem cobrado do DEM e do PP rapidez na decisão. Argumenta que a adesão das duas siglas seria um fato político capaz de lhe dar impulso nas pesquisas.

