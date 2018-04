Partidos que negociam com Doria veem perda de seguidores nas redes sociais

Descurtiram 1 Políticos que negociam adesão à candidatura de João Doria (PSDB) ao governo de São Paulo acompanham com certa apreensão a queda no número de seguidores do ex-prefeito nas redes sociais.

Descurtiram 2 Um dos dirigentes partidários que negociam com o tucano faz as contas: Doria já teve 742 mil seguidores no Instagram, está com 737 mil agora e está perdendo cerca de mil admiradores por semana na rede social.

