Lula diz que PT não deve agir como se fosse seu refém enquanto estiver preso

Pingos nos is Em nova carta enviada da prisão para o PT, o ex-presidente Lula tenta acabar com as especulações de que estaria abrindo espaço para o lançamento de nova candidatura à Presidência pelo PT: “Quando falei para o diretório agir com liberdade era pra evitar ideia de que o partido é refém do Lula. Só isso”.

Bom companheiro Rompido com o governo Michel Temer desde o ano passado, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) diz que pedirá autorização à Justiça para visitar Lula em sua cela na Superintendência da PF, em Curitiba.

Leia a íntegra do Painel aqui.