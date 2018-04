STF está se tornando ‘corte penal de segunda classe’, diz ex-presidente do tribunal

Sem saudade Ex-presidente do Supremo, Carlos Velloso fez críticas severas ao tribunal em almoço do Instituto dos Advogados de SP. “Desgraçadamente, o STF vem se transformando em uma corte penal, e corte penal de segunda classe”, disse, atribuindo o fenômeno “à excrecência do foro privilegiado”.

Só jesus na causa Ao comentar a polêmica decisão que determinou a remessa dos trechos da delação da Odebrecht referentes a Lula para a Justiça Federal de SP, Velloso ironizou: “Não entendi, só vou entender quando ler o acórdão. Entende apenas quem redigiu e Deus, ou talvez só Deus”.

