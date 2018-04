Com políticos em baixa, Força quer evitar fazer do 1º de maio palanque eleitoral

Só cara nova Neste ano, o 1º de maio da Força Sindical em SP terá menos cara de palanque eleitoral do que em edições anteriores. Os organizadores querem comedimento no discurso de políticos. Esperam apenas o governador do estado, o prefeito da capital e os pré-candidatos ao Planalto do SD, Aldo Rebelo, e do PSC, Paulo Rabello de Castro.

Até aqui de mágoa A Força avalia que os ânimos estão exaltados e por isso é melhor evitar reação negativa aos convidados. Em 2014, dois dos principais presidenciáveis -Aécio Neves (PSDB) e Eduardo Campos (PSB)- participaram do evento. Dilma Rousseff mandou representantes.

Pelas beiradas A veia política foi reservada ao interior do estado. No domingo (29), o governador Márcio França (PSB-SP) deve ir a Barretos e Piracicaba com Paulinho da Força (SD-SP) para um “1º de maio antecipado”.

