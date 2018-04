Haddad vê Barbosa candidato, e Ciro tem dúvidas; ministro busca apoio no PSB

Bate escanteio e cabeceia O futuro de Joaquim Barbosa monopoliza atenções não só dos partidos de centro, assustados com sua pontuação nas pesquisas, mas também de expoentes da esquerda. Fernando Haddad (PT) tem dito que dá o lançamento do ex-presidente do Supremo como líquido e certo. Ciro Gomes, candidato ao Planalto pelo PDT, ainda tem dúvidas. Ambos, em conversas privadas, reconhecem que o nome tem potencial para bagunçar o cenário e colher votos, inclusive, entre eleitores afeitos a Lula.

Começo, meio e… Se for mesmo candidato à Presidência pelo PSB, Barbosa defenderá o fim da reeleição.

Vem comigo? Aliados do quase candidato estiveram em Pernambuco, na quarta (25), para conversar com o governador Paulo Câmara e integrantes do PSB no estado. Tema: a chance de o diretório estadual, um dos mais importantes para o partido, apoiar o pleito do ex-presidente do STF.

Vai na frente Os dirigentes do PSB pernambucano responderam que não há resistência ao lançamento de Barbosa, mas que ele precisa se aproximar da sigla. Câmara pretende convidá-lo para uma série de discussões sobre temas caros ao estado.

Nem vem Pessoas próximas a Dilma Rousseff afirmam que a hipótese de ela disputar o governo de Minas não existe. Amiga de Fernando Pimentel desde os tempos da juventude, a petista tem dito que a ideia é absurda.

Leite derramado A tentativa de pôr um fim nas especulações sobre o papel da ex-presidente na eleição mineira ocorre no momento em que Pimentel é alvo de forte ofensiva.

Leite derramado 2 Além dos já conhecidos problemas de caixa do estado, o anúncio de que Dilma poderia disputar o Senado irritou aliados do governador e acabou dando fôlego à articulação que culminou com a abertura de seu processo de impeachment.

Vai ou racha? A cúpula do PSDB local vê na ofensiva contra o governador de Minas a chance de desgastar ao máximo o maior adversário de Antonio Anastasia na disputa local. Já ala do MDB acredita que Pimentel pode cessar a guerra política se convencer Dilma a nem sequer entrar na disputa pelo Senado.

Pescador de ilusões Secretário-geral do PSDB, Marcus Pestana (MG) arremata nesta sexta (27) com o senador Cristovam Buarque (PPS-DF) manifesto intitulado “Por um polo democrático e reformista”.

À mineira A ideia é atrair líderes do centro para, a partir de debate programático, tecer as bases de uma aliança eleitoral. Pestana articula em nome de Geraldo Alckmin.

Sem reprise Marina Silva assina nesta sexta (27) carta do movimento #nãovaletudo, que prega ética no uso das redes sociais nas eleições. A ex-senadora tem dito que apoiaria um pacto de não agressão.

Gambito Pode ser custosa a batalha para levar da Segunda Turma do STF para o plenário da corte a decisão que ameaça tirar ações contra Lula das mãos de Sergio Moro.

Gambito 2 Autor do voto vencedor, o ministro Dias Toffoli vai redigir acórdão que definirá a extensão de seu entendimento. A partir daí, todo recurso terá que ser endereçado a ele, e não a Edson Fachin, que era o senhor do processo.

Para ontem O alarido em torno do acordo de Antonio Palocci com a PF ampliou a pressão para que a presidente do STF, Cármen Lúcia, paute ação que pode autorizar a corporação a fechar colaborações. A expectativa é a de que ela leve o tema a discussão nas próximas semanas.

Idas e vindas O pré-candidato ao governo de SP, João Doria (PSDB), estimula o diálogo entre Rodrigo Garcia (DEM) e Gilberto Kassab (PSD), que deve indicar o vice do tucano.

Que fase Nenhuma empresa se apresentou para disputar licitação da assessoria de imprensa do Rio. As firmas dizem que não têm segurança de que receberiam pelo contrato.

TIROTEIO

Após a decisão do STF sobre Moro houve pressa para fechar a delação do Palocci. Ele vai fazer o que já fez: mentir

De Gleisi Hoffmann, presidente do PT, sobre o acordo de colaboração firmado pelo ex-ministro de Lula e Dilma com a Polícia Federal