Dias Toffoli é peça fundamental para decisão sobre Moro ir a plenário do STF

Gambito Pode ser custosa a batalha para levar da Segunda Turma do STF para o plenário da corte a decisão que ameaça tirar ações contra Lula das mãos de Sergio Moro.

Gambito 2 Autor do voto vencedor, o ministro Dias Toffoli vai redigir acórdão que definirá a extensão de seu entendimento. A partir daí, todo recurso terá que ser endereçado a ele, e não a Edson Fachin, que era o senhor do processo.

Para ontem A expectativa em torno do acordo de Antonio Palocci com a PF ampliou a pressão para que a presidente do STF, Cármen Lúcia, paute ação que pode autorizar a corporação a fechar colaborações. A expectativa é a de que ela leve o tema a discussão nas próximas semanas.

