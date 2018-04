Com Pimentel ameaçado de impeachment, Dilma rechaça concorrer ao governo

Nem vem Pessoas próximas a Dilma Rousseff afirmam que a hipótese de ela disputar o governo de Minas não existe. Amiga de Fernando Pimentel desde os tempos da juventude, a petista tem dito que a ideia é absurda.

Leite derramado A tentativa de pôr um fim nas especulações sobre o papel da ex-presidente na eleição mineira ocorre no momento em que Pimentel é alvo de forte ofensiva.

Leite derramado 2 Além dos já conhecidos problemas de caixa do estado, o anúncio de que Dilma poderia disputar o Senado irritou aliados do governador e acabou dando fôlego à articulação que culminou com a abertura de seu processo de impeachment.

Vai ou racha? A cúpula do PSDB local vê na ofensiva contra o governador de Minas a chance de desgastar ao máximo o maior adversário de Antonio Anastasia na disputa local. Já ala do MDB acredita que Pimentel pode cessar a guerra política se convencer Dilma a nem sequer entrar na disputa pelo Senado.

