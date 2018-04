Por espólio eleitoral de Lula, Marina vai intensificar viagens ao Nordeste

Colo de mãe De olho no espólio lulista, Marina Silva (Rede) pretende intensificar suas viagens ao Nordeste. Sem o petista na corrida eleitoral, até 34% dos eleitores da região rejeitam escolher candidato.

Casos de família O fazendeiro Frederico d’Ávila, que já foi assessor especial de Geraldo Alckmin e é irmão do coordenador da campanha do tucano, sairá candidato a deputado federal pelo PSL, de Jair Bolsonaro. Hoje ele formula as propostas do deputado para o agronegócio.

A eles Um dos focos é criar um plano para escoar produção.

