Desembargador que votou a favor de Azeredo o chamou de ‘nosso governador’ em julgamento

Com causa O desembargador Eduardo Machado, de Minas, chamou atenção com a enfática defesa que fez de Eduardo Azeredo durante o julgamento do recurso do político, a quem chamou de “nosso governador”. O juiz disse não acreditar que o tucano tenha pedido dinheiro. “O que ele precisava ele tinha: votos.”

Com causa 2 Ex-advogado, Machado foi alçado ao TJ em 2009, na gestão de Aécio Neves (PSDB). Dos seis selecionados em uma primeira lista elaborada pela OAB, ele foi o menos votado.

