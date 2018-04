Defesa de Lula quer que inquéritos do petista também saiam das mãos de Moro

Parte pelo todo Após dar o primeiro passo e solicitar a remessa das duas ações penais que estão sob o comando de Sergio Moro à Justiça Federal de SP, a defesa de Lula vai tentar tirar do juiz de Curitiba os inquéritos nos quais o petista é investigado. O plano é solicitar a migração das apurações sobre a empresa de palestras do ex-presidente e a propriedade do sítio de Atibaia. A ofensiva toma como base rumorosa decisão da Segunda Turma do STF, que nem sequer chegou ao plenário, mas já divide a corte.

Volte uma casa? O inquérito que investiga pagamentos à empresa de palestras de Lula ainda não gerou denúncia, mas o uso das delações pela PF foi autorizado por Moro para ajudar a esclarecer o caso.

Sem certidão No que diz respeito ao sítio, o ex-presidente –que já é réu em ação que apura melhorias no local bancadas por empreiteiras– ainda é alvo de apuração sobre a titularidade da área, que não está no nome dele.

Exceção ou regra A decisão que abriu brecha para os advogados de Lula dominou os bastidores do STF. Integrantes da corte preveem que, se o caso chegar ao plenário, haverá debate acirrado. Para isso, o relator, Edson Fachin, precisaria tirar o tema da turma.

Com causa O desembargador Eduardo Machado, de Minas, chamou atenção com a enfática defesa que fez de Eduardo Azeredo durante o julgamento do recurso do político, a quem chamou de “nosso governador”. O juiz disse não acreditar que o tucano tenha pedido dinheiro. “O que ele precisava ele tinha: votos.”

Com causa 2 Ex-advogado, Machado foi alçado ao TJ em 2009, na gestão de Aécio Neves (PSDB). Dos seis selecionados em uma primeira lista de nomes elaborada pela OAB, ele foi o menos votado.

Vespeiro O governo estuda estabelecer em projeto de lei que a reforma trabalhista valerá para contratos antigos, firmados antes da mudança na legislação. Desde que o novo marco entrou em vigor, juízes têm dado sentenças divergentes sobre a questão.

De carona A ideia do Planalto é pinçar proposta que já tramita no Congresso e propor um substitutivo. A polêmica norma estava prevista na MP que caducou segunda (23).

Santo de casa…Com Henrique Meirelles a tiracolo, Michel Temer começou a buscar apoio no próprio partido para a tese de que o MDB deve lançar candidato ao Planalto. Na terça (24), o emedebista esteve com chefes de oito diretórios estaduais da sigla.

…não faz milagre O presidente disse aos correligionários que gostaria de ouvi-los sobre a sigla ter um nome na disputa presidencial. Além de Meirelles, Romero Jucá (MDB-RR) participou do encontro. Todos disseram apoiar a ideia –sem entusiasmo, registra aliado que esteve na reunião.

Mistério Em nenhum momento Temer esclareceu se o candidato seria ele ou o ex-ministro da Fazenda. Nas próximas semanas, o presidente deve encontrar mais dirigentes estaduais da sigla. Em outra frente, vai aumentar o número de viagens pelo país.

Colo de mãe De olho no espólio lulista, Marina Silva (Rede) pretende intensificar suas idas ao Nordeste. Sem o petista na corrida eleitoral, até 34% dos eleitores da região rejeitam escolher candidato.

Casos de família O fazendeiro Frederico d’Ávila, que já foi assessor especial de Geraldo Alckmin e é irmão do coordenador da campanha do tucano, Luiz Felipe d’Ávila, sairá candidato a deputado pelo PSL, de Jair Bolsonaro. Hoje ele formula as propostas do deputado para o agronegócio.

A eles Um dos focos é criar um plano para escoar produção.

TIROTEIO

Para o MP, a prisão de Azeredo é um constrangimento, mas a de Lula uma necessidade. Não disfarçam a seletividade!

Do deputado Paulo Teixeira (PT-SP), após o procurador que acusa Eduardo Azeredo (PSDB-MG) relutar em pedir a prisão do tucano.