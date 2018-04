PSB tenta convencer Barbosa a anunciar candidatura à Presidência até junho

Na corda bamba Dirigentes do PSB querem convencer Joaquim Barbosa a lançar sua pré-candidatura até junho, na tentativa de impulsionar a costura de alianças. Mas esses mesmos pessebistas admitem que podem rever o lançamento do ex-presidente do Supremo até julho, caso consolidem frente de esquerda sem o PT.

Mais um Gilberto Nascimento, do PSC, vai assumir a Secretaria de Assistência Social de SP.

