Expulsão de tucanos que apoiam rival de Doria divide PSDB e fragiliza Alckmin

Tiro pela culatra A tentativa do presidente do PSDB de SP de enquadrar aliados para evitar defecções à candidatura de João Doria ao governo do estado surtiu efeito contrário. Ao expulsar quadros históricos da sigla que se alinharam a Márcio França (PSB), rival do tucano na disputa, Pedro Tobias criou desconforto generalizado. As críticas não respingaram apenas em Doria, mas também em Geraldo Alckmin. O presidenciável paulista foi acusado de ser incapaz de controlar sua própria turma.

Só, somente só Alvo mais vistoso da canetada de Tobias, João Cury, punido por ter aceitado o cargo de secretário estadual de Educação na gestão de França, é ligado à ala serrista do PSDB. Os outros integrantes da direção do partido não concordaram com sua expulsão.

Dia do fico A decisão de Pedro Tobias foi classificada como precipitada, especialmente por não ter sido debatida com os demais membros da executiva. Cury disse que continuará no secretariado de França, agora sem qualquer filiação partidária.

Derrota em casa Apoiadores da candidatura de Antonio Anastasia (PSDB) ao governo de Minas querem que Aécio Neves (PSDB-MG) anuncie rapidamente a desistência de concorrer ao Senado. Eles dizem que a medida evitaria desgastes adicionais e destravaria negociações de alianças.

Derrota em casa 2 Aécio tem dito que a decisão sobre seu destino está nas mãos dos mineiros, por isso a pressão pública desautoriza seu discurso. “Seria imoralidade tomar o caminho que o PT tomou e dizer que ele é vítima”, adianta Domingos Sávio, presidente do PSDB-MG.

Estamos aqui A direção nacional do DEM decidiu ampliar a equipe que cuida das redes sociais do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). O investimento é uma forma de o partido demonstrar que não o deixará a ver navios em meio à tentativa de se viabilizar como candidato ao Palácio do Planalto.

Meu pessoal Maia trabalha para aprovar o projeto que cria o cadastro positivo ainda nesta semana. As medidas provisórias que entraram na pauta não trancam a tramitação da proposta, que tem apelo entre o empresariado.

Cabo de guerra O presidente Michel Temer é alvo de diferentes grupos de pressão que trabalham a favor e contra a sanção do projeto que altera competências de órgãos de controle, como o TCU. A proposta restringe o arco de punições que podem ser lançadas contra agentes públicos que causem danos ao erário.

De boas intenções… A Frente Nacional de Prefeitos atua pela sanção da norma tal qual aprovada pelo Congresso. O presidente da entidade, Jonas Donizette, enviou ofício ao Planalto nesta segunda (23) no qual diz que o texto vai ajudar a diferenciar condutas deliberadas de equívocos cotidianos comuns.

…o inferno está cheio “Com a crescente criminalização de atos administrativos do dia a dia, muitos bons gestores estão se afastando dos cargos públicos”, diz Donizette.

Bala na agulha A polêmica proposta só prevê responsabilização se houver dolo ou erro grosseiro. Membros do Ministério Público junto ao TCU demonstram contrariedade. Eles lembram que a corte está pronta para votar dois casos incômodos a Temer, que tratam da atuação de Libra e da Rodrimar no porto de Santos.

Visitas à Folha O ministro Luiz Fux, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, visitou a Folha nesta segunda (23), onde foi recebido em almoço. Estava acompanhado de Andréa Mesquita, assessora de imprensa.

A deputada estadual Manuela d’Ávila, pré-candidata do PC do B à Presidência, visitou a Folha nesta segunda (23). Estava acompanhada de Orlando Silva (SP), deputado federal; Nádia Campeão, coordenadora de campanha; Igor Bruno de Freitas, assessor político; e Vitória Famer, assessora de imprensa.

TIROTEIO

As falas passaram o limite do razoável e da crítica cabível à imunidade parlamentar. Foi injúria pura e simples

Do presidente da ANPR, José Robalinho Cavalcanti, a Jair Bolsonaro (PSL-RJ), alvo de denúncia de Raquel Dodge por crime de racismo.