Em gesto de apoio, DEM amplia equipe que toca redes sociais de Maia

Estamos aqui A direção nacional do DEM decidiu ampliar a equipe que cuida das redes sociais do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). O investimento é uma forma de o partido demonstrar que não o deixará a ver navios em meio à tentativa de se viabilizar como candidato ao Palácio do Planalto.

Meu pessoal Maia trabalha para aprovar o projeto que cria o cadastro positivo ainda nesta semana. As medidas provisórias que entraram na pauta não trancam a tramitação da proposta, que tem apelo entre o empresariado.

