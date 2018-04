Prisão de Lula impulsiona filiações, e PT lança campanha com o nome do petista

Ele vai, eles vêm O Partido dos Trabalhadores lança nesta segunda (23) nova campanha nacional de filiação, intitulada “Sou Lula, sou PT”. A sigla decidiu estimular adesões após constatar que o número de ingressos espontâneos foi impulsionado pela prisão do petista. Desde que o ex-presidente foi detido, há 15 dias, 3.230 pessoas se registraram na legenda —quase 30% do total de 11 mil inscrições contabilizadas desde janeiro. A operação será inaugurada na reunião do diretório nacional, em Curitiba.



No feminino De acordo com registros internos, o PT tem hoje 2,1 milhões de filiados, dos quais 44% são mulheres. Esse índice sobe para 51% nas cidades com mais de 500 mil habitantes. Dilma Rousseff, que estará em Curitiba, participará da campanha.

Apelo final O advogado de Lula, Cristiano Zanin, esteve na sexta (20) com a juíza que delibera sobre a execução da pena do petista. Foi despachar uma série de pedidos de visita ao ex-presidente. A magistrada avisou que vai decidir sobre o assunto em breve.

Puxa a fila Gleisi Hoffman, presidente do PT, foi autora do primeiro pedido formal de visita a Lula. O MPF deu parecer favorável. A defesa também.

Vai tu mesmo Com a indefinição sobre a candidatura que pode emergir do PT, caciques do centrão no Nordeste começaram a sondar as direções de suas siglas sobre a possibilidade de declararem apoio a Ciro Gomes (PDT). Ex-governador do Ceará, o pedetista é conhecido na região.

Data de validade Partidos como o PP e o PR, que mantiveram cargos na Esplanada com a promessa de apoio a Michel Temer e sua tentativa de viabilizar uma candidatura governista, lembram que o apelo dos ministérios só renderá até junho. Depois disso, a lei eleitoral restringe a liberação de verbas.

Vi vantagem Dirigentes do PSB em PE receberam pesquisa que indica que eventual candidatura de Joaquim Barbosa à Presidência melhoraria a imagem do partido entre eleitores de classe média.

Vi vantagem 2 O estado é um bastião da legenda e ainda resiste, ao lado dos paulistas, comandados pelo governador Márcio França, ao nome do ex-presidente do Supremo.

Com jeitinho Pré-candidato ao Planalto, Rodrigo Maia (DEM-RJ) deu carta branca a dirigentes estaduais de seu partido para montarem palanques como julgarem mais adequado, inclusive se aliando a siglas que estão na oposição.

Nem estou aqui Com isso, Maia pretende conter insatisfações. O importante, tem dito, é que os candidatos nos estados percebam que o desejo dele de disputar a Presidência não atrapalha acertos locais.

Vivo Na memória Políticos próximos a Geraldo Alckmin (PSDB) que estiveram com Michel Temer nos últimos dias relataram que o presidente não perdoa os votos que recebeu do tucanato quando alvo de duas denúncias.

Aparar arestas Ainda em clima de desconfiança, Alckmin e o ex-prefeito João Doria (PSDB-SP) combinaram de almoçar nesta segunda (23).

Espeto de pau O deputado Efraim Filho (DEM-PB) procurou o presidenciável Flávio Rocha para reclamar da obstrução de seu novo partido, o PRB, à votação do cadastro positivo —pauta cara ao empresariado. O pré-candidato ao Planalto, que é dono da Riachuelo, prometeu conversar com a sigla.

Concentração de renda O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior (PSDB),usou evento do Lide, no Recife, para pedir a executivos que destinem anúncios e patrocínios apenas a veículos de comunicação e projetos culturais que defendam bandeiras liberais.

Patrulha ideológica “Se nós não formos responsáveis pelo que chega à cabeça do brasileiro, quem será?”, indagou. Depois, o tucano criticou o financiamento, inclusive com dinheiro público, de produções que considera “comunistas”.

TIROTEIO

Apurações e denúncias influirão no resultado da eleição. Foi-se o tempo em que a banalização da corrupção era realidade

Do senador Álvaro Dias (PODE-PR), pré-candidato ao Planalto, sobre os 15 rivais que, juntos, são alvo de 160 ações na Justiça.