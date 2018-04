Para PSB, Barbosa deveria buscar apoio em vez de esperar ser ungido pela sigla

Sandálias da humildade Dirigentes do PSB lembram que o receio de algumas alas do partido a Joaquim Barbosa reside na personalidade do ex-presidente do STF. Esses pessebistas afirmam que a campanha é um vestibular para eventual mandato e que ele não deveria esperar ser ungido pelo partido, mas sim correr atrás de apoios.

Força da gravidade Já os defensores da candidatura de Barbosa tentam estimulá-lo com a avaliação de que, se ele se consolidar nas pesquisas e se tornar um nome forte em SP, o governador do estado, Márcio França, ex-vice de Alckmin, seria compelido pela realidade a apoiá-lo.

