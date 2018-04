Rivais avaliam que PSDB afasta eleitor de Alckmin; Aécio se vê como ‘bola da vez’

Pássaro de chumbo Pré-candidatos ao Planalto incluíram em pesquisas internas investigações sobre o desempenho tímido de Geraldo Alckmin junto ao eleitorado. Receberam como resposta que o PSDB se tornou um partido pesado demais para ele carregar. O noticiário desta sexta (20), com novas denúncias sobre Aécio Neves (PSDB-MG) e a ofensiva do MP paulista na direção do presidenciável, dá força à tese. Quem falou com o senador mineiro diz que ele “está consciente de que se tornou a bola da vez”.

Implacável Agora, até mesmo os aliados que rebatem as acusações de que Aécio é alvo reconhecem que “não importam os fatos”. “A narrativa se tornou indefensável.”

Remediado está A investigação aberta pelo Ministério Público de SP pegou os tucanos mais próximos a Alckmin de surpresa. Eles atribuíram a iniciativa a uma disputa interna por protagonismo e adotaram tom pragmático: melhor agora do que lá na frente.

Bola dividida Dos dez promotores de Patrimônio Público do estado, apenas três aceitaram assinar a abertura da ação contra o ex-governador.

Vida que segue Em meio à tormenta, Alckmin bateu o martelo e convidou o publicitário Lula Guimarães para ser o marqueteiro de sua campanha. Só falta assinar contrato.

Bastião Com o fogo cerrado sobre Aécio Neves, Antonio Anastasia, pré-candidato do PSDB ao governo de Minas, fez questão de enviar sinais de que não vai dar para trás.

Todo o meu potencial As informações complementares levadas por Joesley Batista à PF fazem parte de estratégia do empresário para manter de pé sua delação. Quer mostrar o valor das informações que repassou às autoridades.

Em frente A atitude colaborativa de Joesley, que passa os dias em casa estudando processos e organizando documentos que auxiliem as investigações, é fruto da contratação de André Luís Callegari.

Em frente 2 Após ter o acordo rescindido pela PGR, o dono da JBS resistia a falar. O defensor, então, explicou a ele que “colaboração é caminho sem volta” e que abrindo a boca ele teria mais chance de manter ao menos parte do trato.

Reforço A ex-presidente Dilma Rousseff desembarca na segunda (23) em Curitiba. Ela vai participar de reunião do diretório nacional do PT e tentar visitar seu padrinho político, Lula, na carceragem da PF.

Um Livro aberto Até agora, os únicos políticos que conseguiram visitar o petista foram os da comitiva de senadores que articulou inspeção na PF. Não houve conversa privada. O superintendente do órgão, um delegado e dois agentes acompanharam o encontro.

Todo ouvidos A possível candidatura de Joaquim Barbosa aguçou a curiosidade de diversos setores. O ex-presidente do STF contou a integrantes do PSB que recebeu convites para falar em embaixadas, agências de investimentos e universidades.

Por partes Deputados do PSB procuraram correligionários que participaram da reunião de quinta (19) com Joaquim Barbosa para ouvir as primeiras impressões. Agora reivindicam um encontro, que deve ocorrer até a primeira semana de maio.

O que nos une Associações de direitos humanos foram ao STF pedir para atuar como “amicus curiae” na ação em que a governadora de Roraima, Suely Campos, solicita o fechamento de fronteiras para barrar venezuelanos.

O que nos une 2 Beto Vasconcelos, ex-secretario nacional de Justiça e ex-presidente do Comitê Nacional para Refugiados é quem vai representar as entidades no STF. A Conectas e o Instituto Migrações e Direitos Humanos estão estão entre os autores do pedido.

O que nos une 3 As associações defendem posição adotada por Michel Temer, que rechaça fechar a fronteira e nem sequer topa negociar o caso.

TIROTEIO

Se faltava alguma prova, agora temos um arco-íris de evidências de que Aécio recebia propina da JBS

Do senador Randolfe Rodrigues (AP), líder da REDE no Senado, sobre as novas acusações que atingem o senador Aécio Neves (PSDB-MG)