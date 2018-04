Entidades de direitos humanos vão ao STF contra fechamento de fronteira em RR

O que nos une Associações de direitos humanos foram ao STF pedir para atuar como “amicus curiae” na ação em que a governadora de Roraima, Suely Campos, solicita o fechamento de fronteiras para barrar venezuelanos.

O que nos une 2 Beto Vasconcelos, ex-secretario nacional de Justiça e ex-presidente do Comitê Nacional para Refugiados é quem vai representar as entidades no STF. A Conectas e o Instituto Migrações e Direitos Humanos estão estão entre os autores do pedido.

O que nos une 3 As associações defendem posição adotada por Michel Temer, que rechaça fechar a fronteira e nem sequer topa negociar o caso.

