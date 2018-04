Mesmo com Lula preso, Haddad toca programa de governo do PT

Sujeito oculto A prisão de Lula não interrompeu o trabalho de Fernando Haddad (PT), responsável pela formulação do programa de governo do partido. Apontado como possível substituto do ex-presidente na corrida pelo Planalto, o ex-prefeito tem dito que não faz outra coisa além de formular propostas.

Pombo-correio A sigla discute como levar a versão atualizada do plano até Lula. As opções: carta, via Gleisi Hoffmann ou mesmo advogados.

Leia a íntegra do Painel aqui.