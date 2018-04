Após liminar do STF, TCU estuda formas de enquadrar Andrade

Onde pega A Andrade selou trato de leniência com a Lava Jato e, por isso, resiste a pagar multa além do valor já firmado com a força-tarefa de Curitiba. O TCU, por sua vez, identificou superfaturamento em obras tocadas pela empreiteira e que estão sob investigação, como Angra 3, e busca uma forma de fazê-la ressarcir os cofres públicos.

Corda estourada Outros pesos-pesados da construção civil, como Odebrecht e Camargo, estão em negociação com a corte de contas. A Andrade optou por tentar travar a análise dos casos apurados pelo TCU na Justiça.

Nem tanto ao mar… A declaração de inidoneidade é a principal ameaça do TCU às empreiteiras, porque implica a proibição de firmar contratos com o poder público.

…nem tanto à terra Ao conceder a liminar para a Andrade, o ministro Gilmar Mendes entendeu que o TCU pode punir empresas que fecharam acordo com a Lava Jato, mas que a inidoneidade poderia inviabilizar o trato firmado entre a força-tarefa e as empresas.

Lançou tendência Parlamentares e juristas que orquestraram a operação que garantiu a manutenção dos direitos políticos de Dilma Rousseff na votação do impeachment avaliaram que a decisão do Supremo que abriu caminho à candidatura de Demóstenes Torres chancela a opção do Senado por preservar a ex-presidente.

Não custa tentar Advogados que entraram com nova ação no STF pedindo a revisão da autorização de prisão após condenação em segunda instância, pelo PC do B, organizam uma romaria a gabinetes de ministros.

Melhor não O PT cogitou fazer o pedido, mas recuou por entender que poderia ampliar a resistência no Supremo e vincular a tese a Lula.

Quando o rigor da lei passar a atingir a todos, sem distinção, veremos gato defendendo rato e também pássaro escondendo o bico. DO DEPUTADO JÚLIO DELGADO (PSB-MG), sobre o impacto no mundo político da decisão do Supremo que fez de Aécio Neves (PSDB), seu conterrâneo, réu.

CONTRAPONTO