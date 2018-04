Ministério do Turismo rejeitou prestação de contas de secretária que hoje comanda área na pasta

Cotada para assumir a Embratur, a secretária Nacional de Promoção do Turismo, Aparecida Maria Borges, tornou-se alvo de críticas por sua atuação na pasta.

Ex-secretária de Turismo do Mato Grosso, de 2011 a 2014, ela aparece como signatária de um convênio que teve a prestação de contas rejeitada pela pasta na qual atua hoje. O trato foi firmado entre o ministério e a secretaria estadual em 2009, mas foi executado durante a passagem de Aparecida pela pasta.

Análise do convênio levou a área técnica do ministério a recomendar a reprovação das contas e cobrar a restituição aos cofres da União de R$ 135 mil gastos pelo estado no convênio.

Segundo pessoas familiarizadas com o funcionamento do ministério, caberia à área chefiada por Aparecida dar andamento à cobrança dos valores devidos pela secretaria estadual.

Procurado, o Ministério do Turismo informou por meio de nota que “o processo de prestação de contas do convênio encontra-se em fase inicial de análise no Ministério do Turismo, sem qualquer parecer conclusivo, motivo pelo qual nenhuma notificação foi emitida e não houve qualquer encaminhamento ao TCU”.

“O convênio nº 724456, celebrado entre o Ministério do Turismo e a Secretaria de Estado do Turismo do Mato Grosso em 2009, tem por signatária a então secretária estadual de Turismo, Vanice Marques”.

