Família resiste a ingresso na política, mas Joaquim Barbosa está disposto

Por um fio Joaquim Barbosa consultou uma série de pessoas para chegar ao ponto em que está hoje, praticamente decidido a disputar a Presidência. Ele condiciona fechar questão à construção de um consenso no PSB em torno de seu nome.

Preço a pagar A família do ex-presidente do STF resistiu à ideia. A principal preocupação é com o desgaste emocional e com a devassa a que ele será submetido se embarcar na corrida ao Planalto.

Caminho de volta Barbosa acertou com o PSB que, se entender que não há unidade na sigla ou que vai sair chamuscado da campanha, pode desistir até agosto.

