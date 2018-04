Rubens Barbosa vai coordenar política externa no programa de Alckmin

Caravana passa Geraldo Alckmin trabalha para fechar nesta semana a coluna vertebral de sua equipe. Rubens Barbosa, que foi embaixador do Brasil nos EUA, vai coordenar o capítulo de política externa do programa de governo do PSDB.

Sem recibo Aliados de João Doria (PSDB-SP) relativizaram o crescimento da rejeição ao tucano, especialmente na capital. Dizem que a insatisfação está vinculada à saída dele da prefeitura e que já estava precificada.

Dois voando Num consórcio com o DEM, integrantes do PP pediram a Doria que reveja o acordo que fez com o PSD. O ex-prefeito prometeu a vaga de vice em sua chapa ao governo de SP ao partido de Gilberto Kassab, mas pepistas e democratas reivindicam indicar o nome.

Na unha Alckmin frustrou a estreia de Doria em um palanque no interior. Ele avisou que não poderia comparecer ao ato em Bauru, no fim de semana, mas aliados prometeram enviar um vídeo em apoio ao ex-prefeito. A mensagem nunca chegou.

