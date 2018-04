Datafolha faz rivais temerem que Barbosa se torne a ‘expressão do centro’

O cara? O desempenho de Joaquim Barbosa (PSB) no Datafolha chamou a atenção de expoentes da esquerda e da direita. Por ter alcançado até 10% das intenções de votos sem nem sequer ter se declarado candidato ao Planalto, despertou nos rivais o temor de que, em campanha, consiga se transformar na “expressão do centro”.

Nome à pessoa O PSB encomendou pesquisa na qual apresentará ao eleitor, além do nome, a foto de Barbosa. Acredita que, assim, o ex-presidente do STF obterá pontuação ainda maior.

No grito A partir de quarta-feira (18), se não houver sinalização de que o Supremo pode tirar o ex-presidente Lula da prisão revendo a regra que autoriza o encarceramento após a condenação em segunda instância, o PT vai tentar nacionalizar atos a favor do petista, com ênfase no Nordeste.

Deu para ti? O novo Datafolha aplacou rumores de que a prisão de Lula teria impulsionado Jair Bolsonaro (PSL). Como o deputado se manteve no patamar anterior, rivais agora acham que ele finalmente bateu no teto.

