PSDB perdeu terreno para outros nomes no Sul e no Sudeste, mostra Datafolha

Enjoei O Datafolha mostra que regiões que apoiaram o PSDB nas últimas eleições agora olham para outros candidatos. No Sudeste, Geraldo Alckmin aparece sempre atrás de Jair Bolsonaro (PSL), com diferença de no mínimo sete pontos percentuais.

Afasta de mim No Sul, Álvaro Dias (Podemos) abocanha parcela importante do eleitorado. Enquanto Alckmin marca no máximo 5% das intenções de votos, ele chega a até 16%.

Leia mais notas do Painel aqui.