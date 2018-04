A Lula, aliados fazem análise pessimista sobre revisão da prisão em segunda instância

Pés no chão Pessoas próximas ao ex-presidente Lula não querem animá-lo com perspectivas de deixar a prisão em breve. O petista perguntou a quem o visitou sobre a expectativa do possível julgamento da ação que pode mudar o entendimento do STF a respeito da prisão após segunda instância. Recebeu relato pessimista.

Realista Lula ouviu que será difícil o tema ser pautado na corte, mesmo que o ministro Marco Aurelio Mello leve uma das ações que trata do assunto ao plenário. Se o magistrado o fizer, a expectativa é a de que a presidente do Supremo, Cármen Lúcia, consulte os pares sobre a necessidade de analisar o caso.

É o fim? Advogados que acompanharam a sessão do Supremo que debateu o pedido de liberdade de Antonio Palocci ficaram desgostosos com o saldo final dos votos dos ministros. Entenderam que a corte restringiu o alcance do habeas corpus.

