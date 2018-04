‘Ele não tem acesso’, responde procurador do caso Alckmin criticado por Janot

Nada sei Mesmo com as explicações do número dois da PGR, Luciano Mariz Maia, a força-tarefa da Lava Jato em SP ficou sem entender a decisão dele de encaminhar à Justiça Eleitoral –e não ao grupo– o inquérito sobre Geraldo Alckmin derivado da delação da Odebrecht.

Fora da sua alçada Alvo da ironia do ex-procurador-geral Rodrigo Janot, que disse nas redes sociais que a remessa do caso de Alckmin à seara eleitoral era “tecnicamente difícil de engolir”, Mariz Maia se limitou a responder que “o processo é sigiloso”. “Ele não tem acesso a dados e fatos documentados no inquérito”, concluiu.

