Preso, ex-aliado de Paulo Preto fica na PF e reforça temor de delação

Ponta solta? José Geraldo Casas Vilela, que foi preso junto com Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, não foi levado para presídio, como o ex-chefe. Ele está detido na carceragem da PF em São Paulo, o que deixou pessoas próximas ao ex-diretor da Dersa de orelha em pé.

Nada consta A defesa de Vilela diz que ele ficou na PF porque não havia cela especial no Centro de Detenção Provisória. Os advogados informam que ele não tem qualquer disposição em delatar porque não cometeu crime.

Fronteira Geraldo Alckmin recusou convite do PSDB paulista para acompanhar o João Doria (PSDB) em agenda como pré-candidato ao governo na cidade de Bauru, no sábado (14). O agora ex-governador diz que já viajou muito por São Paulo e precisa ir para outros locais do país.

Apoio virtual Para compensar a ausência, Alckmin vai enviar um vídeo com mensagem à militância.

