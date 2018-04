Diretórios estaduais do PT vão se revezar para manter acampamento pró-Lula cheio

Revezamento A direção do PT definiu que a cada 15 dias um estado ficará responsável por manter cheio o acampamento em frente à superintendência da PF. Desta quinta, dia 12, até 24 de abril, a tarefa será dos paulistas.

Fake news O PT identificou que estão divulgando contas bancárias de terceiros na internet como se fossem a criada pela sigla para a vaquinha virtual que vai pagar as despesas do acampamento pró-Lula. A legenda decidiu fazer forte campanha para propagandear a conta oficial.

O enviado Em romaria, Luiz Marinho (PT), ex-prefeito de São Bernardo do Campo, esteve com ministros do STF e do STJ nos últimos dois dias, em Brasília. À última corte caberá a análise de recurso especial que será apresentado pela defesa de Lula.

