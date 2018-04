PT vai fazer vaquinha virtual para bancar acampamento pró-Lula

Custa caro O PT decidiu lançar uma vaquinha virtual para ajudar a cobrir os custos do acampamento montado para abrigar apoiadores do ex-presidente Lula em Curitiba. A direção nacional da sigla definiu o modelo de arrecadação em reunião na segunda-feira (9).

E o depois Dirigentes petistas se preocupam em garantir a continuidade das mobilizações pró-Lula. Avaliam que os atos na capital paranaense têm sido até melhor que o esperado, mas sabem que, com o passar do tempo, a tendência é a poeira baixar.

Gelo no deserto Para evitar o arrefecimento da militância, o PT e as frentes de movimentos sociais programaram atos até o dia 1º de maio. Mesmo assim, há apreensão com o derretimento da adesão às manifestações.

Em missão Emissários do ex-presidente Lula desembarcaram em Brasília nesta terça (10). Vão retomar desde já a romaria a gabinetes de ministros do STF.

