Rapidez de Moro em decretar prisão de Lula espantou ministros do STF

Bomba relógio A expedição do mandado de prisão de Lula menos de 24 horas depois de o Supremo negar-lhe habeas corpus espantou até ministros que são favoráveis ao encarceramento após a segunda instância. A ação rápida de Sergio Moro ampliou o volume das críticas à presidente do STF, Cármen Lúcia, que optou por levar o recurso do petista ao plenário sem que a corte discutisse ações que podem rever sua jurisprudência. Hoje ainda mais dividido, o tribunal será alvo de nova onda de pressão.

Menos é mais Integrantes de entidades que reúnem advogados e defensores públicos pediram a dirigentes do PT que parem de pressionar ministros do STF, em especial Rosa Weber, sobre a chance de a corte rediscutir as prisões após condenação em segunda instância nesta quarta-feira (11).

No seu lugar Essas associações dizem que a politização do tema atrapalha e faz parecer que o STF pode reanalisar a tese só por causa de Lula. Esses grupos tentam desde 2016 fazer o tribunal reverter a autorização para a antecipação de prisões.

Sem trégua O MST decidiu montar acampamento em Brasília. Em outra frente, demonstrando pessimismo quanto à libertação do petista ainda este mês, quer dedicar as manifestações do abril vermelho ao tema “Lula Livre”.

Íntimo e pessoal A pressão sobre ministros que foram indicados em gestões petistas e votaram contra o ex-presidente não se restringe ao campo político. O professor de direito Wilson Ramos Filho, amigo de Edson Fachin, publicou desabafo em rede social que, segundo pessoas próximas, foi dirigido ao magistrado.

Divórcio… Intitulado “Meu amigo morreu”, o texto não cita o nome de Fachin, mas descreve a trajetória de mais de 42 anos de amizade, desde o ingresso de ambos na universidade, em 1976. A publicação é do dia 5, quando o recurso de Lula foi julgado.

…litigioso “Apoiei-o quando quis ser nomeado, não sem antes enfaticamente desaconselhar”, escreveu Ramos Filho. “Dizia-lhe que aquilo iria acabar com a vida dele, que perderia a privacidade, a liberdade e teria que conviver com um monte de gente que nada tem a ver conosco. (…) Ele tanto fez que conseguiu. (…) E desse jeito ele morreu.”

Vai que cola Petistas querem expandir as manifestações de apoio a Lula em Brasília. Além de reunião com as siglas da oposição, nesta terça (10), integrantes da bancada pediram para almoçar com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

In loco O nobel da Paz Adolfo Pérez Esquivel, que organiza abaixo-assinado a favor da concessão do mesmo prêmio a Lula, vai tentar visitar o petista na carceragem da PF. O PT trabalha para organizar uma agenda de visitas de líderes internacionais ao ex-presidente.

Não se afobem A participação dos filhos de Lula em ato do MTST ao lado de Guilherme Boulos, neste domingo (8), ampliou especulações sobre eventual apoio do petista ao pré-candidato do PSOL já em 2018.

Só na lábia Defensores da privatização da Eletrobras torcem para que o novo ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, melhore a articulação política para fazer o projeto andar. Até mesmo aliados de Michel Temer reclamam que o governo não se mobiliza nem para aprovar requerimentos.

Vidraça De volta à Câmara, o ex-ministro da Educação Mendonça Filho (DEM-PE) vai encontrar na presidência da comissão que trata do tema o deputado Danilo Cabral (PSB-PE), seu adversário no estado.

Quem não arrisca O presidente da Assembleia Legislativa de SP, Cauê Macris, apresentou seu nome como pré-candidato ao Senado.

TIROTEIO

O troca-troca é uma anomalia, mas faz parte da política. O que não faz são as negociatas muitas vezes envolvidas nas movimentações.

DO DEPUTADO JARBAS VASCONCELOS (PE), que é filiado ao MDB desde 1979, sobre os mais de 80 parlamentares que trocaram de sigla na janela partidária.

CONTRAPONTO

Falha de principiante

Recém-empossado prefeito de São Paulo, Bruno Covas promoveu nesta segunda (9) seu primeiro evento público no comando da cidade. Após o ato, discursou e divulgou o nome dos novos integrantes do secretariado.

Um deles, Sergio Avelleda, nomeado chefe de gabinete do tucano, apareceu no evento com a camisa do Corinthians, que venceu o Paulistão neste domingo (8), por baixo do paletó. Santista, Covas não perdeu a piada:

— Infelizmente, Avelleda já dá motivos para ser demitido por justa causa… — provocou.

Enquanto a plateia ria, arrematou a brincadeira:

— Mas vou relevar porque hoje é o primeiro dia!