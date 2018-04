Partidos de oposição decidem obstruir pauta da Câmara após prisão de Lula

Integrantes de cinco partidos de oposição ao governo Michel Temer decidiram, em reunião nesta terça (10), que vão obstruir a pauta de votações da Câmara.

Oficialmente, as legendas, PC do B, PSB, PSOL, PDT e PT, vão trabalhar pra barrar as votações por discordarem da pauta, que inclui a autonomia do Banco Central e o Cadastro Positivo.

Mas a ação também será uma resposta política à prisão do ex-presidente Lula. “Não faz sentido o Parlamento tentar ares de normalidade quando o país atravessa uma gravíssima crise política e institucional”, diz o líder do PC do B, Orlando Silva (SP).

“O racha que o Brasil viu no STF, na semana passada, e os atropelos na execução da pena contra o presidente Lula sinaliza que a crise ainda evolui.”