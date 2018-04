Novo governador de SP desiste de ir a evento da prefeitura e abre espaço a Doria

Vou ou fico O novo governador de SP, Marcio França, avisou na manhã desta segunda (9) que havia desistido de prestigiar o primeiro ato público de Bruno Covas como prefeito da capital paulista.

O gesto provocou correria do cerimonial para reorganizar a disposição das cadeiras no evento e proporcionou lugar de destaque para o ex-prefeito João Doria, agora adversário de França na corrida estadual, no palanque de Covas.

