Pela garagem, Lula deixará sindicato às 16h30

Aliados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmam que o petista deixará o Sindicato dos Metalúrgicos às 16h30. Um carro da Polícia Federal descaracterizado já está na garagem do prédio, em São Bernardo do Campo, à espera do petista, informa Thais Arbex.

Dirigentes do PT e sindicalistas que organizaram o ato da manhã deste sábado (7) estão desmobilizando a militância. Petistas dizem que a foto que Lula queria, carregado pelo povo, já existe e que a partir de agora a ordem é evitar imagens do ex-presidente isolado, sendo levado por policias.

