Imprevisível Em privado, diversos nomes da cúpula do PSDB veem com preocupação o impacto da ordem de prisão de Lula. Quadros da sigla afirmam que, da forma como o Judiciário conduziu os últimos passos do cerco ao petista, há chance de a eleição deste ano não conseguir pacificar o país.

