Para o PT, foto de Lula preso cercado por militantes é ‘imprescindível’

Para a História Petistas passaram a madrugada desta quinta (5) em expiação, culpando-se por não terem mobilizado multidão grande o suficiente para impressionar o STF. Menos de 18 horas após a derrota na corte, veio a ordem de prisão de Sergio Moro. Pega no contrapé, a sigla acionou plano de emergência. Quer que Lula seja levado cercado por apoiadores. Um integrante do partido explica: se antes a foto do encarceramento era importante para a Lava Jato, agora ela é imprescindível para o PT.

No limite O PT quer garantir que a militância escolte Lula ainda que ele decida se entregar. Apoiadores estarão a postos até em Curitiba, aguardando o petista desembarcar rumo à PF. Interlocutores negociavam uma autorização para que dirigentes da legenda pudessem segui-lo até o Paraná.

A seco Aliados estavam reunidos no instituto que leva o nome do ex-presidente em São Paulo para discutir mobilizações na próxima semana quando um petista entrou na sala com a notícia da determinação da prisão. Houve choro.

Deu ruim A ex-presidente Dilma Rousseff, que estava com Lula desde a véspera do julgamento do Supremo, manifestou expectativa a pessoas próximas sobre o voto de Rosa Weber, ministra indicada por ela para a corte e com quem mantinha boa relação pessoal.

Águas passadas A mesma ansiedade rondava o Palácio do Planalto. O presidente Michel Temer assistia ao julgamento ao lado de três auxiliares. Houve silêncio quando Weber sinalizou em definitivo que votaria contra Lula e, em seguida, mudaram de assunto.

Sem anestesia Integrantes do governo viram na pressa da Justiça paranaense em expedir o mandado contra Lula uma tentativa de humilhar o petista e de manter o país em pressão alta.

Deixe estar Dois ministros do STF dizem que há risco de Marco Aurélio Mello ser derrotado pelo plenário caso leve à mesa da corte pedido para julgar a liminar que poderia reverter a autorização de prisão em segundo grau.

Deixe estar 2 Esses integrantes da corte dizem que não há motivos para que tribunal retome o tema dias depois de ter negado o habeas corpus do ex-presidente.

The flash Até magistrados que atuam na Justiça Federal em Curitiba ficaram surpresos com a velocidade da determinação da prisão de Lula. Colegas de Moro disseram que a praxe seria esgotar o prazo para apresentação de recursos, o que, no caso do petista, ocorre só na terça-feira (10).



Não por isso O relator da Lava Jato no TRF-4, João Pedro Gebran Neto, antecipou o retorno de suas férias do dia 2 de maio para 23 de abril. Se o tribunal aguardar sua volta, o último recurso de Lula na corte, o chamado “embargo do embargo”, só será julgado após essa data.

Gasolina no fogo A ordem de prisão do ex-presidente impulsionou a articulação de uma frente de esquerda.

Todos por um “É nesse momento que a questão partidária fica em segundo plano. Há enorme solidariedade. Pode ser a oportunidade das forças que querem defender a democracia no país“, disse Luiza Erundina (PSOL-SP).

Agregado O presidente do PDT, Carlos Lupi, estava em Belém quando soube da ordem de Moro. Abalado, disse ter ficado em choque e avisou que iria a SP nesta sexta (6). “É ruim para o país e para a democracia”. O PDT vai lançar Ciro Gomes ao Planalto.

Visita à Folha Maxwell Borges de Moura Vieira, diretor-presidente do Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo), visitou a Folha nesta quinta-feira (5). Estava acompanhado de Rodrigo Fiume, assessor de comunicação.

TIROTEIO

Podem até prendê-lo de forma casuística e arbitrária. Mas o lulismo é igual o getulismo: tem raízes populares fortes e profundas.

DO GOVERNADOR FLÁVIO DINO (PC do B- MA), sobre o impacto da ordem de prisão do ex-presidente Lula, expedida pelo juiz Sergio Moro.

CONTRAPONTO

Cada um joga com o que tem

Ao transmitir o comando da Comissão do Trabalho da Câmara para o deputado Ronaldo Nogueira (PTB-RS), na quarta-feira (4), Orlando Silva (PC do B-SP) resolveu fazer graça com os nomes dos integrantes do colegiado.

— Não bastasse Ronaldo ter nome de craque, ele ainda escalou como seu vice o deputado Deley (PTB-RJ), o homem de confiança da defesa do Fluminense!

Aproveitando a deixa, o deputado André Figueiredo (PDT-CE) decidiu arrematar com um gracejo:

— A comissão conseguiu formar um time dos sonhos para comandar as discussões sobre as relações trabalhistas no Brasil…