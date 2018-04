Meirelles decide deixar a Fazenda e tentar disputa presidencial

O ministro Henrique Meirelles decidiu nesta sexta (6) que vai mesmo deixar a Fazenda, informa Daniela Lima. Seu sucessor será Eduardo Guardia, como já era previsto.

Com isso, Meirelles abraça a chance de tentar participar da disputa presidencial. Ele tomou a decisão após uma conversa com o presidente Michel Temer. Os dois devem embarcar ainda nesta sexta para Salvador.

Na terça (3), Meirelles se filiou ao MDB, partido do presidente Michel Temer. Nesta quinta (5), a Folha mostrou que o ministro ficou irritado com o tratamento que recebeu durante o ato de filiação ao partido e decidiu repensar a possibilidade de se candidatar ao Palácio do Planalto.

