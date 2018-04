PT monta força-tarefa de advogados para defender militantes

O PT disparou mensagens em grupos de WhatsApp convocando advogados a participarem de uma “força-tarefa durante as manifestações de resistência à prisão do ex-presidente Lula“.

O partido pretende ter apoio jurídico para eventuais prisões de militantes durante os atos promovidos pelo partido no Sindicato dos Metalúrgicos, no ABC paulista, e em Curitiba, onde o ex-presidente deve se entregar, por determinação do juiz Sergio Moro.

“Estamos anotando o contato de advogadas/os militantes que podem ficar à disposição em todo o país, com foco, sobretudo, em Curitiba e São Bernardo do Campo”, diz o texto. “Defender a resistência é defender a legalidade e a Constituição contra uma decretação de prisão afoita e ilegal.”

