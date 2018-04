Petistas pregam que prisão de Lula seja transformada em ‘episódio épico’

Depois de o STF negar, na madrugada desta quinta (5), o habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula, integrantes do PT defendem que a provável prisão do petista seja transformada em um “episódio épico”, informa Thais Arbex.

Essa ala do partido prega que, tão logo seja expedido o mandado de prisão, Lula vá para o Sindicato do Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo (SP), e a militância petista seja convocada para uma espécie de ato final.

A maioria do PT defende que não haja resistência à prisão, mas que Lula seja preso em meio ao povo, para mostrar que não está sozinho.

Líder do PT no Senado, Lindbergh Farias (RJ) postou um vídeo nas redes sociais convocando os que “sabem da importância dessa luta e entendem a gravidade desse momento” a ir para São Bernardo do Campo “ficar junto do ex-presidente Lula e fazer lá um cordão de pessoas”.

“Todos a São Bernardo. É hora de colocar povo nas ruas, fazer uma grande mobilização contra o fascismo e pela defesa da democracia”, disse o senador.

Leia a íntegra do Painel aqui.