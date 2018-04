Meirelles decide recuar por não querer ser vice de Temer

Melhor não Aliados do ministro Henrique Meirelles (Fazenda) dizem que sua aparente indecisão sobre deixar o cargo para disputar as eleições tem motivação simples: ele não quer ser vice em uma chapa encabeçada por Michel Temer.

No escuro O ministro Gilberto Kassab (Comunicações) foi ao encontro de Geraldo Alckmin no último fim de semana para dizer que, apesar de ter optado por permanecer no governo Temer, mantém a promessa de aliança com o tucano na eleição presidencial.

Deu ruim A ausência de São Paulo na lista de palanques já aprovados pelo MDB irritou o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, pré-candidato da sigla ao governo do Estado.

Camomila Para acalmar o aliado, o presidente do partido, Romero Jucá, tratou a disputa paulista como prioridade em sua rede social.

