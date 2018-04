‘Haverá resistência’, diz Guilherme Boulos sobre prisão de Lula

Pré-candidato do PSOL à Presidência e coordenador do MTST, Guilherme Boulos diz que os movimentos de esquerda ligados ao PT não aceitarão a prisão do ex-presidente Lula “passivamente”.

“Haverá mobilização e resistência pela democracia”, disse ele.

O TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) enviou na tarde desta quinta (5) ofício ao juiz Sergio Moro que autoriza a prisão de Lula.

O magistrado mandou o petista se apresentar à Polícia Federal em Curitiba até as 17h desta sexta (6).