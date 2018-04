Após ordem de prisão de Lula, cerca de três mil militantes do MTST marcham até o Sindicato dos Metalúrgicos

Integrantes do acampamento do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) de São Bernardo do Campo (SP) decidiram marchar até o Sindicato dos Metalúrgicos, onde deverão encontrar o ex-presidente Lula, informa Thais Arbex.

Segundo Guilherme Boulos, dirigente do MTST, entre três e cinco mil pessoas estão, neste momento, em deslocamento.

Boulos já havia dito que os movimentos sociais não iriam aceitar “passivamente” a prisão de Lula e que haveria resistência.

Leia mais notas do Painel aqui.